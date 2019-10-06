Футболисты мадридского Реала сохранили первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. 5 октября на своем поле они обыграли в матче восьмого тура Гранаду со счетом 4:2. Свой первый гол за сливочных забил Эден Азар.

Футболисты мадридского "Реала" сохранили первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. 5 октября на своем поле они обыграли в матче восьмого тура "Гранаду" со счетом 4:2. Свой первый гол за "сливочных" забил Эден Азар.Помимо него за команду Зинедина Зидана отличились Карим Бензема, Лука Модрич и Хамес Родригес. В составе гостей забитыми мячами отметились Дарвин Мачис и Домингуш Дуарте."Реал" возглавляет турнирной таблице Примеры, набрав 18 очков. "Гранада" идет второй с 14 баллами.