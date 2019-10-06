Сибирские инженеры приступили к разработке летающего автомобиля. Для этого на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создана проектная лаборатория, которая займется разработкой технического облика крылатого авто.

Сибирские инженеры приступили к разработке летающего автомобиля. Для этого на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создана проектная лаборатория, которая займется разработкой технического облика "крылатого авто".После воплощения замысла в жизнь автомобиль сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров, высота полета — до 15 метров. Дальность полета — 1000 километров, максимальная скорость превысит 300 километров в час.Работы по разработке технического облика продлятся до 2024 года. Модель в том числе пройдет испытания в аэродинамической трубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований, известного разработкой робота Федора. Предполагается, что такую машину можно будет применять для спасательных операций.