В районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике под обстрел попала съемочная группа телеканала РЕН ТВ и мультимедийного информационного центра Известия. При обстреле никто не пострадал. Журналисты успели укрыться в подвале заброшенного здания.

В районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике под обстрел попала съемочная группа телеканала РЕН ТВ и мультимедийного информационного центра "Известия".Как сообщается на сайте "Известий", корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев ездили в Коминтерново, который находится на линии разграничения, снимать последствия ночного обстрела. Их сопровождала Народная полиция ДНР. Во время съемок украинские военные вновь начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. Журналистам пришлось спрятаться в подвале заброшенного здания администрации. Они просидели там полтора часа."В результате ЧП пострадавших нет", — сообщается на сайте РЕН ТВ в воскресенье.