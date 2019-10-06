Вторая партия стрелкового оружия доставлена из России в Центральноафриканскую республику.

Вторая партия стрелкового оружия доставлена из России в Центральноафриканскую республику. Как сообщил телеканал "Россия", 14 транспортных самолетов привезли ящики с ручными пулеметами, автоматами Калашникова и винтовками Мосина образца 1944 года."Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги, стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей", — заявила представитель властей ЦАР.В Африке работают и военные инструкторы из России. За полтора года они обучили более 3 тысяч бойцов силовых структур.По словам первого секретаря посольства РФ в ЦАР Виктора Токмакова, страна из-за кризиса лишилась практически всех силовых органов, поэтому роль России в их воссоздании была "важнейшей и первейшей".Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце сентября уведомил Совет безопасности ООН, что военная помощь оказывается ЦАР на безвозмездной основе с начала 2018 года.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что в деле наведения порядка в ЦАР Россия плотно сотрудничает с Францией.