Двенадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Казани. Казанский Рубин принимал новичка премьер-лиги и добился победы со счетом 2:1.

Двенадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Казани. Казанский "Рубин" принимал новичка премьер-лиги и добился победы со счетом 2:1.В первом тайме казанцы смотрелись намного предпочтительней, о чем говорит счет – 2:0. На 27 минуте Игорь Коновалов со штрафного отправил мяч в ворота Георгия Шелии. Через пять минут Зурико Давиташвили развил успех – 2:0.Но во втором тайме гол одолженного "Тамбовом" у "Спартака" Георгий Мелкадзе отыграл один гол и вернул матчу интригу. В дальнейшем команды обменивались острыми уколами, которые так не переросли в голы. Встреча завершилась победой "Рубина" 2:1. Казанцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию, набрали 14 очков и занимают 11 место. "Тамбов" с 8 очками остался на последнем, 16 месте.