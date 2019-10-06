По делу об утечке данных по кредитным картам Сбербанка получены признательные показания одного из сотрудников финансового учреждения. По сообщению пресс-службы банка, это молодой человек 1991 года рождения, руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

По делу об утечке данных по кредитным картам Сбербанка получены признательные показания одного из сотрудников финансового учреждения. По сообщению пресс-службы банка, это молодой человек 1991 года рождения, руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Сообщается, что в силу выполнения служебных обязанностей у сотрудника был доступ к базам данных и он пытался похитить клиентскую информацию в корыстных целях.Недобросовестного сотрудника выявила накануне в результате внутреннего расследования служба безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами. Собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного им преступления.Признательные показания сотрудник дал еще накануне, правоохранители ведут с ним процессуальные действия, передает РИА Новости. Пресс-служба Сбербанка подчеркивает отсутствие угрозы утечки клиентских данных помимо данных о кредитных картах 200 клиентов, о которых сообщалось в пресс-релизе банка в четверг, 3 октября. Уточняется, что во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.Скандал с базой начался 3 октября 2019 года: утверждалось, что в открытый доступ попали сведения на владельцев 60 миллионов кредитных карт. В Сбербанке опровергли информацию о масштабах утечки, заявив, что речь идет только о 200 кредитных картах. Банк обратился в ЦБ, правоохранительные органы и Роскомнадзор​​​. Также была проведена проверка всех систем без исключения. Основной версией утечки были действия сотрудника банка, обладавшего правами администратора.