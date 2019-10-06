Российский премьер Дмитрий Медведев во время визита на Кубу посетил нефтяное месторождения Бока де Харуко, которое кубинцам помогает осваивать российская Зарубежнефть.

Российский премьер Дмитрий Медведев во время визита на Кубу посетил нефтяное месторождения Бока де Харуко, которое кубинцам помогает осваивать российская "Зарубежнефть". Продолжение деловой программы и у тех, кто был с председателем правительства в делегации. Вице-премьер Юрий Борисов из Гаваны вылетел в Венесуэлу, в Каракас И весьма примечательный маршрут у главы ВЭБ Игоря Шувалова.- Вы-то какими судьбами здесь, Игорь Иванович?- Взаимная торговля, инвестиционные проекты, продвижение российской продукции.- По-моему, до этого не было такого отчетливого латиноамериканского направления?- Всегда было, но только с разным успехом. Иногда этот интерес затухает, иногда возобновляется, и сейчас нам интересно. Я вот только вернулся из Мексики.- На Кубу из Мексики?- Да. И затем улетаю в Никарагуа. И вообще мы сейчас выстраиваем отношения с крупнейшими банками развития Аргентины, Бразилии, Мексики, а также с теми странами, которые хотят построить партнерские отношения либо их реанимировать.- Ну, с кубинцами все понятно. Санкции. Две стороны сошлись. А вот когда вы приезжаете к мексиканцам, аргентинцам, они не опасаются иметь дело с русскими, из-за того что Россия под санкциями?- Огромный интерес. Мы провели переговоры в Мехико — огромный интерес к российской повестке, к национальным целям развития. У них амбициозный план по развитию страны до 2034 года. Хотят узнать, что делает российское правительство, какова повестка президента, как банки развития и институты развития вписываются для того, чтобы добиваться конкретного проектного результата. Мы договорились об обмене контактами и о том, как будем продвигать проекты, где это возможно. Очень большой интерес.