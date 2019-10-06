Российские политики прокомментировали скандал с задержанием в США депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Российские политики прокомментировали скандал с задержанием в США депутата Госдумы Инги Юмашевой. В аэропорту Нью-Йорка в субботу сотрудник ФБР час допрашивал Юмашеву, а в конце предложил продолжить общение позже в "неформальной обстановке". Российский депутат прилетела в США, имея на руках американскую визу и приглашение на форум "Диалог Форт Росс", пишет ТАСС.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия ФБР циничной провокацией. По мнению спикера, американцы постоянно игнорируют свои международные обязательства. Это свидетельствует о том, отметил Володин, что в политических структурах США есть те, кто намерен обострить отношения между странами и поддерживать негативную атмосферу в целом.Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в записи на Facebook обратил снимание на вседозволенность агентов ФБР: "Американские спецслужбы творят, что хотят, не взирая ни на миссию, ни на дипломатический статус".Косачев уверен, что президент США Дональд Трамп должен отреагировать на провокацию своей спецслужбы и дистанцироваться от нее.Член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью каналу "360" заявил, что американцам "настолько надоели их некрасивые и неопрятные женщины, что они решили хоть с одной красивой женщиной со знанием языка". пообщаться. Но, если отбросить шутки, отметил сенатор, то заметны "уши провокации".Клинцевич уверен, что задержание американского сенатора российскими спецслужбами наполнило бы информационное пространство "шумом и вонью"."Я давно говорил, господа, тогда мы тоже будем вести себя подобным образом и плевать на все эти вещи. С хамами и провокаторами по другому нельзя", — отметил сенатор.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что США с 2016 года ведут против России дипломатическую войну "низкими и подлыми" методами.Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США. Российский МИД направил в Госдепартамент ноту протеста.