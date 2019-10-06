Дональд Трамп заявил, что не хотел в июле звонить Зеленскому. И сделал это только по настоянию главы американского Минэнерго, чтобы обсудить с новым президентом Украины вопросы энергетической безопасности. Об этом сообщает портал Axios.

Дональд Трамп заявил, что не хотел в июле звонить Зеленскому. И сделал это только по настоянию главы американского Минэнерго, чтобы обсудить с новым президентом Украины вопросы энергетической безопасности. Об этом сообщает портал Axios.Как сообщают источники портала, в ближайшие дни Трамп даст по этому поводу более подробные объяснения. А пока журналисты предполагают, что глава Белого дома просто пытается дистанцироваться от ответственности.Скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским привел к тому, что демократы решили запустить процедуру импичмента в отношении действующего американского президента.Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.