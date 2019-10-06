Появилась информация о том, кто станет новым героем знаменитого телешоу Холостяк. По итогу голосований, был выбран стоматолог из Москвы.
Появилась информация о том, кто станет новым героем знаменитого телешоу "Холостяк". По итогу голосований, был выбран стоматолог из Москвы.
Антон Криворотов является одним из уважаемых докторов в международной стоматологии. Получил не только российского, но и зарубежное высшее образование. Разработал свой уникальный метод реабилитации пациентов. Специализируется на редком новом направлении
гнато-нейромышечная стоматология.
Молодой человек пытается сделать мир лучше, насколько это в его силах. Он постоянно развивается как профессионал, чтобы помогать другим. Нередко Антон проводит врачебное вмешательство бесплатно, если у его пациентов нет возможности оплатить дорогостоящее лечение.
Криворотов является активным участником экодвижения. Он ратует против употребления пластика и загрязнения планеты. Кроме этого, мужчина также является музыкантом. Он пишет композиции вместе с калифорнийскими музыкантами, издание Super.ru.
"Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для
меня являются партнерские отношения, основанные на доверии, взаимном
уважении", – рассказал Антон в интервью представителям прессы.
"Это действительно очень важно. Семья – это больше, чем пара
влюбленных, которые завели детей. Семья – это звено в цепи поколений.
Поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека", – подытожил новый герой "Холостяка".