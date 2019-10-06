Появилась информация о том, кто станет новым героем знаменитого телешоу Холостяк. По итогу голосований, был выбран стоматолог из Москвы.

Появилась информация о том, кто станет новым героем знаменитого телешоу "Холостяк". По итогу голосований, был выбран стоматолог из Москвы.Антон Криворотов является одним из уважаемых докторов в международной стоматологии. Получил не только российского, но и зарубежное высшее образование. Разработал свой уникальный метод реабилитации пациентов. Специализируется на редком новом направлениигнато-нейромышечная стоматология.Молодой человек пытается сделать мир лучше, насколько это в его силах. Он постоянно развивается как профессионал, чтобы помогать другим. Нередко Антон проводит врачебное вмешательство бесплатно, если у его пациентов нет возможности оплатить дорогостоящее лечение.Криворотов является активным участником экодвижения. Он ратует против употребления пластика и загрязнения планеты. Кроме этого, мужчина также является музыкантом. Он пишет композиции вместе с калифорнийскими музыкантами, издание Super.ru."Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном дляменя являются партнерские отношения, основанные на доверии, взаимномуважении", – рассказал Антон в интервью представителям прессы."Это действительно очень важно. Семья – это больше, чем паравлюбленных, которые завели детей. Семья – это звено в цепи поколений.Поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека", – подытожил новый герой "Холостяка".