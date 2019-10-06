Украинский продюсер Потап дал откровенное интервью. Артист признался, что часто ревнует супругу, певицу Настю Каменских, к другим мужчинам.

Украинский продюсер Потап дал откровенное интервью. Артист признался, что часто ревнует супругу, певицу Настю Каменских, к другим мужчинам.Композитор принял участие в ток-шоу "Звездный путь", на съемочной площадке которого рассказал о своих взаимоотношениях с женой. Потап отметил, что брак сильно изменил его внутренне и внешне. Артист стал вести здоровый образ жизни и писать новую музыку – романтичную и очень честную.Продюсер добавил, что спокойно относится к откровенным фотографиям супруги в социальных сетях, ведь он уверен в себе и своих чувствах. "Мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина", – подчеркнул Потап.В то же время украинский композитор признался, что испытывает приступы ревности, когда Настя Каменских целуется с другими мужчинами во время проб. "Но…мы друг друга любим. Чего цепляться, если она артистка", – приводит его словаНапомним, и Потап узаконили отношения в конце мая этого года. Важное событие влюбленные отметили вместе с близкими людьми в киевском ресторане. На мероприятии присутствовала бывшая супруга продюсера Ирина Горовая. А вот наследник артиста от первого брака не был замечен на банкете, уточняет .