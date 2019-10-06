Режиссер Марк Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на разного рода безумия. Об одном из таких случаев подробно поведала народная артистка Лариса Голубкина.

Режиссер Марк Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на разного рода безумия. Об одном из таких случаев подробно поведала народная артистка Лариса Голубкина.Так, однажды под влияние Марка Захарова попал актер Андрей Миронов. "Он их все время к чему-то склонял, провоцировал на какие-то поступки. Однажды они очень здорово гуляли ночью, потом поехали на Ленинские горы. Там Марк зачем-то посоветовал сжечь рубли, и Андрюша сжег их", – рассказала о случае с Мироновым Лариса Голубкина"Новость дополняется.