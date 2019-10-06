Режиссер Марк Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на разного рода безумия. Об одном из таких случаев подробно поведала народная артистка Лариса Голубкина.
Режиссер Марк Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на разного рода безумия. Об одном из таких случаев подробно поведала народная артистка Лариса Голубкина.
Так, однажды под влияние Марка Захарова попал актер Андрей Миронов. "Он их все время к чему-то склонял, провоцировал на какие-то поступки. Однажды они очень здорово гуляли ночью, потом поехали на Ленинские горы. Там Марк зачем-то посоветовал сжечь рубли, и Андрюша сжег их", – рассказала о случае с Мироновым Лариса Голубкина"
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