Матчем между Сент-Луис Блюз и Даллас Старз продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Блюзмены на своей площадке оказались сильнее звезд со счетом 3:2. Российский форвард хозяева льда Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

Матчем между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Блюзмены" на своей площадке оказались сильнее "звезд" со счетом 3:2. Российский форвард хозяева льда Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.В составе победителей шайбы забросили Самуэль Блэ, Брэйден Шенн и Давид Перрон. За "Даллас" отличились Миро Хейсканен и Маттиас Янмарк.Результаты других встреч дня: "Нэшвилл Предаторз" – "Детройт Ред Уингз" – 3:6, "Аризона Койотс" – "Бостон Брюинз" – 0:1, "Колорадо Эвеланш" – Миннесота Уайлд" – 2:4, "Анахайм Дакс" – "Сан-Хосе Шаркс" – 1:3, "Баффало Сэйбрз" – "Нью-Джерси Дэвилз" – 7:2.