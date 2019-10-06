В Санкт-Петербурге завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и челябинским Трактором. Команда Алексея Кудашова дома неожиданно уступила гостям со счетом 1:2.

В Санкт-Петербурге завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и челябинским "Трактором". Команда Алексея Кудашова дома неожиданно уступила гостям со счетом 1:2.В составе победителей шайбы забросили Томаш Гика (9-я минута) и 9-й и Эндрю Кейлоф (12-я). Единственный гол у хозяев льда записал на свой счет Максим Карпов (8-я)."Трактор" с 15 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. СКА на Западе идет вторым, набрав 19 баллов.