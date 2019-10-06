На Украине умерла актриса театра и кино Марина Май-Куклина, сыгравшая почти 50 ролей в кино и сериалах. Ей было всего 33 года.

На Украине умерла актриса театра и кино Марина Май-Куклина, сыгравшая почти 50 ролей в кино и сериалах. Ей было всего 33 года.О смерти Марины Куклиной рассказала в "Фейсбуке" украинская актриса Римма Зюбина. В своей записи она вспоминает открытые всему миру глаза Марины Куклиной, ее незабываемую улыбку и веселый смех. О причинах смерти актрисы не говорится.Марина Куклина играла в театре на Липках и снималась в фильмах, была замужем за украинским режиссером Андреем Маем, у пары есть сын, напоминает РИА Новости. Среди прочего она сыграла в фильмах и телесериалах "Моя бабушка Фанни Каплан", "Возвращение Мухтара" и "Кривое зеркало души".