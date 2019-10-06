После подписания Киевом формулы Штайнмайера шансы на скорую встречу нормандской четверки увеличиваются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

После подписания Киевом формулы Штайнмайера шансы на скорую встречу нормандской четверки увеличиваются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается", — заявил Ушаков.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что подготовка к саммиту ведется на уровне помощников президентов и соответствующих ведомств, но конкретные сроки не назвал, отметив, что речь идет о четырех главах государств, у которых насыщенный график.Ушаков также рассказал о возможностях новой встречи Путин с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, встреча теоретически возможна, но практически вопрос не прорабатывался и никаких движений не было. На вопрос, хотела бы российская сторона провести такую встречу в Москве, Ушаков ответил: "Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда".