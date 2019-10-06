Международная автомобильная федерация (FIA) на заседании Всемирного совета по автоспорту утвердила календарь Формулы-1 на следующий сезон. Впервые в истории серии чемпионат будет состоять из 22 этапов.
Международная автомобильная федерация (FIA) на заседании Всемирного совета по автоспорту утвердила календарь Формулы-1 на следующий сезон. Впервые в истории серии чемпионат будет состоять из 22 этапов.
Сезон стартует 15 марта этапом в австралийском Мельбурне и завершается 29 ноября в Абу-Даби. Гран-при России, как и в этом году, состоится в конце первого месяца осени – 27 сентября. Новыми этапами в календаре стали Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов.
Календарь Формулы-1 на сезон-2020:
15 марта – Гран-при Австралии
22 марта – Гран-при Бахрейна
5 апреля – Гран-при Вьетнама
19 апреля – Гран-при Китая
3 мая – Гран-при Голландии
10 мая – Гран-при Испании
24 мая – Гран-при Монако
7 июня – Гран-при Азербайджана
14 июня – Гран-при Канады
28 июня – Гран-при Франции
5 июля – Гран-при Австрии
19 июля – Гран-при Великобритании
2 августа – Гран-при Венгрии
30 августа – Гран-при Бельгии
6 сентября – Гран-при Италии
20 сентября – Гран-при Сингапура
27 сентября – Гран-при России
11 октября – Гран-при Японии
25 октября – Гран-при США
1 ноября – Гран-при Мексики
15 ноября – Гран-при Бразилии
29 ноября – Гран-при Абу-Даби