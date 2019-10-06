Международная автомобильная федерация (FIA) на заседании Всемирного совета по автоспорту утвердила календарь Формулы-1 на следующий сезон. Впервые в истории серии чемпионат будет состоять из 22 этапов.

Международная автомобильная федерация (FIA) на заседании Всемирного совета по автоспорту утвердила календарь Формулы-1 на следующий сезон. Впервые в истории серии чемпионат будет состоять из 22 этапов.Сезон стартует 15 марта этапом в австралийском Мельбурне и завершается 29 ноября в Абу-Даби. Гран-при России, как и в этом году, состоится в конце первого месяца осени – 27 сентября. Новыми этапами в календаре стали Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов.Календарь Формулы-1 на сезон-2020:15 марта – Гран-при Австралии22 марта – Гран-при Бахрейна5 апреля – Гран-при Вьетнама19 апреля – Гран-при Китая3 мая – Гран-при Голландии10 мая – Гран-при Испании24 мая – Гран-при Монако7 июня – Гран-при Азербайджана14 июня – Гран-при Канады28 июня – Гран-при Франции5 июля – Гран-при Австрии19 июля – Гран-при Великобритании2 августа – Гран-при Венгрии30 августа – Гран-при Бельгии6 сентября – Гран-при Италии20 сентября – Гран-при Сингапура27 сентября – Гран-при России11 октября – Гран-при Японии25 октября – Гран-при США1 ноября – Гран-при Мексики15 ноября – Гран-при Бразилии29 ноября – Гран-при Абу-Даби