Представители протестного движения желтых жилетов и активисты экологических движений захватили в субботу, 5 октября, торговый центр, расположенный на юге Парижа, на площади Италии. Они покинули здание только после вмешательства полиции.

Представители протестного движения "желтых жилетов" и активисты экологических движений захватили в субботу, 5 октября, торговый центр, расположенный на юге Парижа, на площади Италии.Как сообщает телеканал "Россия 24", в здание ворвались несколько сотен человек. Они сразу заблокировали входы и развернули плакаты с лозунгами "Скажем "нет" разрушению планеты", "Восстановим ресурсы!" и "Стоп — трансграничным компаниям".Охрана попыталась вытеснить протестующих, но безуспешно. Многие магазины в торговом центре закрылись из соображений безопасности. Полиция сперва предпочла не вмешиваться в происходящее.Несколько позже, по информации ТАСС, правоохранители все же отреагировали на ситуацию и заставили манифестантов покинуть торговый центр. Было зафиксировано несколько стычек между участниками протестной акции и сотрудниками службы безопасности здания.