Установлено, что 56-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно поставил на учет в своей квартире граждан из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудниками полиции задержан собственник квартиры на Планерной улице, который незаконно поставил на регистрационный учет граждан из ближнего зарубежья.В одной из квартир на Планерной улице участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы совместно с сотрудниками территориального ОВМ выявлен факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.Установлено, что 56-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно поставил на учет в своей квартире граждан из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56