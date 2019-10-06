Уже второй осведомитель появился в скандале с июльским звонком американского президента Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал NBC News адвокат Эндрю Бакаж, фирма которого представляет интересы первоначального осведомителя - анонимного представителя разведывательных кругов.

Уже второй осведомитель появился в скандале с июльским звонком американского президента Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал NBC News адвокат Эндрю Бакаж, фирма которого представляет интересы первоначального осведомителя — анонимного представителя разведывательных кругов.Именно жалоба первого осведомителя от 12 августа в итоге привела к запуску официального расследования по делу об импичменте Дональда Трампа. Фирма Бакажа — вашингтонская Compass Rose Legal Group — представляет интересы и второго осведомителя. Как сообщает ABC News со ссылкой на другого адвоката Compass Rose Legal Group Марка Зейда, этот второй осведомитель также принадлежит к числу сотрудников разведки и при этом обладает доподлинными сведениями о некоторых обвинениях, выдвинутых в жалобе первого.24 сентября спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Президента США подозревают в том, что телефонном разговоре с Зеленским в июле он оказывал давление на украинского лидера, побуждая его начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера на Украине.За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь. Демократы подозревают, что нынешний глава Белого дома таким образом пытается дискредитировать демократа Байдена, считающегося наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.Ранее Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Согласно ей, американский лидер не добивался расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.Украинский президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи с ним не выдвигал.