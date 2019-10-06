Маленький Ваня Фокин, чудом спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, начал ходить. Видео первых шагов мальчика опубликовала его мама Ольга Фокина на своей странице ВКонтакте.

Маленький Ваня Фокин, чудом спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, начал ходить. Видео первых шагов мальчика опубликовала его мама Ольга Фокина на своей странице ВКонтакте.Она рассказала, что до этого Ваня не мог ровно ходить и держать равновесие, поскольку после травмы у ребенка были проблемы со стопой. Сейчас он чувствует себя в целом нормально, но нерв пока полностью не восстановился. В декабре Ване предстоит пройти еще один курс реабилитации.Взрыв бытового газа в магнитогорской многоэтажке произошел 31 декабря 2018 года. После взрыва один из подъездов дома обрушился. Из-под завалов достали тела 39 человек. Десятимесячный Ваня Фокин был найден живым — его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Малыш провел под завалами почти сутки.