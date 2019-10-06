Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление через несколько дней.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление через несколько дней. По словам метеоролога, первые три дня следующей недели будут холоднее нормы на 4-6 градусов, а в четверг воздух прогреется до плюс 10. К концу недели возможно потепление до плюс 14, пишет ТАСС. Небо закроют облака, возможны осадки.В целом, напомнил Вильфанд, метеорологическое правило неизменно - после сильного похолодания обязательно наступает потепление. Сильных колебаний атмосферного давления не прогнозируется.Вильфанд попросил автомобилистов не торопиться со сменой летних покрышек на зимние, особенно на тех машинах, которыми пользуются преимущественно днем. Резину нужно менять, когда среднесуточная температура переходит через 0 градусов, пояснил метеоролог.Нужно ориентироваться на температуру воздуха, заключил Вильфанд, время "переобуваться" наступает, когда днем воздух не прогревается выше 5 градусов в течение 5-7 дней.