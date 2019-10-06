На площадке Российского Дома науки и культуры в германской столице вплоть до 6-го октября проходит концерт-презентация ведущих коллективов России.

На площадке Российского Дома науки и культуры в германской столице вплоть до 6-го октября проходит концерт-презентация ведущих коллективов России.Все они, в том числе и ансамбль "Владимирские рожечники", представляют традиционное творчество народов нашей страны. Концерт под названием "Нематериальное культурное наследие и фольклорное достояние России" проходит под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны". В этом году он успешно реализуется в Германии по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Выступление коллектива "Владимирские рожечники" в "Русских сезонах" станет визитной карточкой Владимирской области. Напомним, ансамблем "Владимирские рожечники" Областного центра народного творчества руководит Александр Лебедев, лауреат премии Правительства "Душа России". В своём творчестве знаменитый коллектив старается использовать фольклорный материал и музыкальные традиции родного Владимирского края.