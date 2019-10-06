Активисты установили таблички с именами депутатов, поддержавших застройку лугопарка

«Аллея позора» появилась во владимирском парке «Дружба», сообщается в социальной сети на странице активистов, которые выступают против застройки парка.Активисты установили таблички с фамилиями депутатов от разных партий, которые поддержали застройку лугопарка. Активисты также высказали предположение, что власти быстро уберут эти таблички.Ранее пикетчики обвинили депутатов в том, что в документе территорию возле парка «Дружба» частично выделили под строительство жилых домов. Владимирские экологи призывали чиновников не голосовать за проект, сохранить парки и «пощадить детей».На заседании горсовета активистам предоставили слово. Они попросили депутатов не спешить и доработать генплан. Однако представители прокуратуры и юридической службы мэрии возразили: принятие генплана — особая процедура, при которой возможны только технические поправки.В итоге горсовет принял скорректированный генеральный план столицы области. За то, чтобы утвердить документ, проголосовал 21 депутат. Против были четверо. Один народный избранник воздержался от голосования.