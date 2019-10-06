Активисты установили таблички с именами депутатов, поддержавших застройку лугопарка
«Аллея позора» появилась во владимирском парке «Дружба», сообщается в социальной сети на странице активистов, которые выступают против застройки парка.
Активисты установили таблички с фамилиями депутатов от разных партий, которые поддержали застройку лугопарка. Активисты также высказали предположение, что власти быстро уберут эти таблички.
Ранее пикетчики обвинили депутатов в том, что в документе территорию возле парка «Дружба» частично выделили под строительство жилых домов. Владимирские экологи призывали чиновников не голосовать за проект, сохранить парки и «пощадить детей».
На заседании горсовета активистам предоставили слово. Они попросили депутатов не спешить и доработать генплан. Однако представители прокуратуры и юридической службы мэрии возразили: принятие генплана — особая процедура, при которой возможны только технические поправки.
В итоге горсовет принял скорректированный генеральный план столицы области. За то, чтобы утвердить документ, проголосовал 21 депутат. Против были четверо. Один народный избранник воздержался от голосования.