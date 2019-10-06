Неудачный обгон в исполнении водителя легковой машины попал на видео. Автомобилист лихо выехал на встречку, однако дальнейшие события показали ошибочность маневра, завершившегося столкновением со стеной жилого дома.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в стену многоквартирного жилого дома на улице Энгельса в Туле. Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября.Судя по кадрам с регистратора, автомобилист пошел на обгон легковушки. После выезда на полосу встречного движения он обнаружил, что дорога перекрыта поворачивающим кроссовером.Автору видео удалось уклониться от столкновения с другими транспортными средствами, но в результате этого маневра он вылетел за пределы проезжей части и протаранил здание.По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.