Действия Соединенных Штатов нарушают взятые ими на себя международные обязательства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание и допрос депутата Инги Юмашевой.

Действия Соединенных Штатов нарушают взятые ими на себя международные обязательства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание и допрос депутата Инги Юмашевой.Парламентарий получила приглашение для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс", посольство США выдало ей визу, отметил председатель нижней палаты. По его словам, Юмашева координирует контакты Думы с Конгрессом Соединенных штатов."Поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", – сказал Володин.Очевидно, отметил спикер Госдумы, что в США есть силы, желающие обострения отношений Москвы и Вашингтона. Подобные действия недопустимы и заслуживают осуждения, подчеркнул законодатель.Юмашева была задержана по прилете в Нью-Йорк. Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, сотрудник ФБР допрашивал депутата в здании аэропорта в течение часа и задавал "неясные и неприемлемые" вопросы.Затем Юмашевой предложили продолжить беседу в неформальной обстановке. Российская дипмиссия выразила Вашингтону протест в связи с инцидентом.