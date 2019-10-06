Второй этап конкурса на старте. Уже с понедельника, 7-го октября, жители региона смогут отдать свои голоса за лучших, на их взгляд, правоохранителей.

Второй этап конкурса на старте. Уже с понедельника, 7-го октября, жители региона смогут отдать свои голоса за лучших, на их взгляд, правоохранителей.Напомним, конкурс "Народный участковый" - всероссийский. Россияне сами определяют лучшего участкового уполномоченного полиции, исходя из его профессиональных достижений, показателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств. С 7-ого октября на главной странице официального сайта УВМД по региону стартует областное онлайн-голосование. За победу будут бороться полицейские из 17 районных отделов полиции региона. Итоги объявят 17 октября. Победитель второго этапа представит Владимирскую область в финале, в ноябре.