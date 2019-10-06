Телефонные разговоры американского президента Дональда Трампа с мировыми лидерами беспокоили его советников и сотрудников администрации задолго до злополучной июльской беседы главы Белого дома с президентом Украины Зеленским. Например, в одной из своих первых бесед на высшем уровне после вступления в должность он лебезил перед российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.

Телефонные разговоры американского президента Дональда Трампа с мировыми лидерами беспокоили его советников и сотрудников администрации задолго до злополучной июльской беседы главы Белого дома с президентом Украины Зеленским. Например, в одной из своих первых бесед на высшем уровне после вступления в должность он "лебезил" перед российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.По данным издания, Трамп называл Путина великим лидером и усиленно извинялся за то, что не позвонил ему раньше. Также он якобы обещал представителям властей Саудовской Аравии помочь этой монархии стать членом "большой семерки", а президенту Перу — за одну ночь доставить в его страну военный транспортный самолет C-130.В другом телефонном разговоре с Путиным Трамп советовался с ним, как "поладить" с главой КНДР Ким Чен Ыном, пишет WP. Статья на первой полосе издания написана на основе интервью с 12 бывшими или действующими чиновниками, обладающими информацией о международных звонках американского президента. Все они общались с журналистами WP на условиях анонимности.Именно разговор с Путиным спустя менее двух недель после инаугурации Трампа — 28 января 2017 года — был первым тревожным звонком, пишет издание. Сообщается, что Путин в ходе той беседы придерживался традиционной для первого официального разговора повестки. Однако "подобострастный" и "лебезящий" Трамп переводил разговор на разные темы без какой-либо ясной цели."Это звучало примерно как "Боже мой, а мне и не сказали, что вы хотите со мной поговорить!" — вспоминает один из источников WP.Трамп был неизменно любезен и в разговорах с другими авторитарными лидерами, вызывая беспокойство своих сотрудников — издание упоминает, в частности, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.