Представитель компании Ozon заявила, что все обращения недовольных зарплатой курьеров, которые в субботу, 5 октября, не вышли на работу в Санкт-Петербурге, будут обязательно рассмотрены.

Представитель компании Ozon заявила, что все обращения недовольных зарплатой курьеров, которые в субботу, 5 октября, не вышли на работу в Санкт-Петербурге, будут обязательно рассмотрены.Она подтвердила, что часть петербургских курьеров Ozon отказалась работать, а инициативная группа, в которую входят около 25 человек, направила к руководству компании обращения, авторы которых утверждают, что их зарплата рассчитывается и выплачивается некорректно."Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно, в ближайшие два рабочих дня", — сказала представитель Ozon, слова которой цитирует РИА Новости.Ранее в субботу ряд СМИ сообщил, что в Санкт-Петербурге на работу не вышли около 40 курьеров Ozon. Они объявили о претензиях по выплате зарплаты и условиям труда.Из-за этой "забастовки" многие клиенты компании не получили заказанные товары. Однако в Ozon пообещали, что все посылки будут оперативно доставлены в ближайшие дни.Представитель Ozon извинилась от имени компании перед клиентами за доставленные неудобства, пообещала, что служба поддержки доставит им все заказанное в удобное для них время, а за задержку они получат компенсацию.