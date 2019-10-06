Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предупреждает: ЕС может ждать новый миграционный кризис. Он прогнозирует еще более сильный наплыв нелегалов, чем в 2015-м.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предупреждает: ЕС может ждать новый миграционный кризис. Он прогнозирует еще более сильный наплыв нелегалов, чем в 2015-м. Тогда в одну только ФРГ приехали около 890 тысяч человек.В связи с этим в интервью Bild am Sonntag глава МВД предложил расширить помощь европартнерам, "не оставлять их одних" и улучшить пограничный контроль. Хорст Зеехофер сообщил о поддержке со стороны бундесканцлера Ангелы Меркель в этом вопросе.Проблема мигрантов — не только политическая. В той же Германии выходцы из неблагополучных стран совершили ряд резонансных преступлений, среди них — массовые нападения на женщин в ряде немецких городов, убийство 35-летнего Даниэля Хиллинга в Хемнице и восьмилетнего мальчика во Франкфурте и другие.