Украинский президент Владимир Зеленский заявил Kyodo, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал. Так он прокомментировал скандал, разразившийся после телефонной беседы между ними.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал. Так он прокомментировал скандал, разразившийся после телефонной беседы между ними. Ранее он уже выступал с подобным заявлением.Противники Трампа считают, что в разговоре с Зеленским он настаивал на расследовании против сына видного демократа и претендента на кресло президента США Джо Байдена в обмен на помощь украинским властям. Позже появилась стенограмма переговоров, никаких нарушений закона зафиксировано не было, напоминает ТАСС.Тем временем, портал Axios проинформировал мировую общественность о том, что Трамп вообще не хотел звонить Зеленскому и сделал это лишь по настоянию главы американского Минэнерго Рика Перри, которого, впрочем, тоже обвиняют в давлении на президента Украины.