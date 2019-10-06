В матче 12-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский Зенит на выезде обыграл екатеринбургский Урал. Встреча проходила на поле Екатеринбург Арены и завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

В матче 12-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" на выезде обыграл екатеринбургский "Урал". Встреча проходила на поле "Екатеринбург Арены" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-бело-голубых".У победителей встречи голами отметились Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (27). Также отличился полузащитник петербуржцев Олег Шатов, который на 58-й минуте срезал мяч в свои ворота."Зенит" одержал четвертую победу в последних пяти играх РПЛ и с 26 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а "Урал", потерпевший второе поражение кряду, расположился на девятой строчке, имея в активе 14 очков.В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака в субботу, 19 октября, примут "Ростов", а команда Дмитрия Парфенова в тот же день на выезде сыграет с "Тамбовом".