Мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга

Суд взыскал 20 тысяч рублей в пользу жителя Коврова, на которого упала сосулька с крыши дома, сообщается на сайте Ковровского городского суда.Установлено, что в феврале 2019 года возле нотариальной конторы на проспекте Ленина в Коврове на голову истца упала сосулька. Нотариус и ее помощник оказали пострадавшему помощь, мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и гематому.Истец просил взыскать с управляющей компании «Аква-Град», на которой лежит ответственность за содержание дома, моральный вред в размере 50 000 рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, взыскав 20 тысяч рублей.