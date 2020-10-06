Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжелые и тяжелые формы) – 48, больных с признаками внебольничной пневмонии – 3.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжелые и тяжелые формы) – 48, больных с признаками внебольничной пневмонии – 3.По состоянию на 4 октября на стационарном лечении находились 60 пациентов с ОРВИ и 102 – с пневмонией.5982 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 4 октября – 7 человек.За период наблюдения в области отмечено 227 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.