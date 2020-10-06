Возгорание произошло на улице Мичурина.

5 октября​ в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме №5 на улице Мичурина, рассказывают в пресс-службе ведомства.«Из-за быстрого распространения огня на момент прибытия пожарных кровля дома горела практически полностью. Существовала угроза распространения огня на соседний деревянный дом, но благодаря усилиям подразделений МЧС этого удалось избежать», - поясняют в региональном управлении МЧС.В результате огнём повреждено 80 квадратных метров крыши дома №5. Погибших и пострадавших нет. В доме проживала одинокая женщина. Когда начался пожар, она покинула помещение самостоятельно.К ликвидации возгорания привлекались 6 единиц техники, 19 человек. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.