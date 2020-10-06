Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства.

Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства.Выявлены факты невыплаты заработной платы 28 сотрудникам АО «Меленковское АТП». Сумма задолженности составила около 450 тыс. рублей. Установлено, что заработная плата за июль 2020 года выплачена частично и с нарушением установленных сроков. Выплата заработной платы за 1 половину августа 2020 года на момент проверки не производилась. И не былоденежной компенсации работникам в связи с несвоевременной выплатой заработной платы за июль, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..На генерального директора организации возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), которое находится на рассмотрении. В результате задолженность по зарплате погашена в полном объеме.