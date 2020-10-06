Председатель СК России поручил доложить о ходе поисковых мероприятий и расследовании уголовных дел по факту безвестного исчезновения 7-летнего мальчика в Камешковском районе Владимирской области.

Председатель СК России поручил доложить о ходе поисковых мероприятий и расследовании уголовных дел по факту безвестного исчезновения 7-летнего мальчика в Камешковском районе Владимирской области.Об этом сообщила пресс-служба Следстенного комитета России.Председатель СК России поручил руководителям региональных следственных управлений детально разобраться во всех обстоятельствах.Напомним, чтоВ Камешковском районе продолжается. Вчера минула ровно неделя с момента его исчезновения.