Революция 2018 года в Армении и приход к власти Никола Пашиняна выявили происходящие в этой стране скрытые процессы. События двухлетней давности создали в республике настоящий антироссийский фронт, угрожающий инвестициям и связанному с Москвой бизнесу. Печально известный финансист Джордж Сорос фактически получил контроль над небогатой каказской республикой, где связанные с его фондом люди получили ключевые посты в правительстве.

Революция 2018 года в Армении и приход к власти Никола Пашиняна выявили происходящие в этой стране скрытые процессы. События двухлетней давности создали в республике настоящий антироссийский фронт, угрожающий инвестициям и связанному с Москвой бизнесу. Печально известный финансист Джордж Сорос фактически получил контроль над небогатой каказской республикой, где связанные с его фондом люди получили ключевые посты в правительстве.Дружба с СоросомАрмянская бархатная революция, которая произошла в Армении в 2018 году, выявила давно скрытые процессы в этой стране. Зловещая революция явилась "спусковым крючком", превратив "антироссийские настроения" страны в "антироссийский фронт" и стала волной гнева, направленной на российские инвестиции и бизнес. В то же время с назначением Никола Пашиняна на должность премьер-министра в результате "бархатной революции" положение Фонда Сороса в стране стало быстро укрепляться. Можно сказать, что Фонд "Открытое общество" – Армения (Фонд Сороса), который начал свою деятельность в Армении в 1997 году, почти достиг своей основной цели в 2018 году, получив возможность контроля правительства этой небогатой постсоветской страны. Тот факт, что правительство Армении уже находится под влиянием Фонда Сороса, не вызывает сомнений не только внутри страны, но и за рубежом. Фактически, решения и назначения, принятые премьер-министром Николом Пашиняном, являются явным тому подтверждением.В своем интервью каналу РБК на вопрос "У вас хорошие отношения с Фондом Сороса. Как это произошло? В конце концов, это негативно влияет на российско-армянские отношения", премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил: "Когда отношения были налажены, никто в России не сомневался в пророссийской направленности правительства Армении. Все эти организации были созданы при Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне. Если тогдашние правительства были действительно пророссийско настроенными, то почему же они не закрыли эти организации?". Таким образом, Н. Пашинян не скрывал наличие хороших отношений с Фондом Сороса. Неслучайным фактом является и то, что фонд Джорджа Сороса, которого называют крестным отцом "цветных революций", осуществлял свою деятельность в Армении и до 2018 года. Открытие представительства этого фонда в Армении еще до прихода к власти Пашиняна в период с 1997 по 2018 годы и выделение свыше 48 миллионов долларов США более чем 200 организациям, было частью более крупного плана. В частности, нельзя не обратить внимания на инвестирование Фондом Сороса 5 миллионов долларов в средства массовой информации, под предлогом развития независимых СМИ Армении. Это большая цифра для такой страны, как Армения, где более 23 процентов населения живут в бедности. Не случайно, что за три месяца до "бархатной революции" в Армении Фонд Сороса оказывал поддержку в подготовке журналистов и представителей гражданского общества, являющихся приближенными Пашиняна и его команды. В последствии, 50 журналистов и 75 общественных активистов, прошедшие подготовку, выполняли функцию ведущих рупоров "революции" Пашиняна.В целом, Фонд Сороса в Армении поддерживает ряд некоммерческих организаций в области прав человека, прав женщин, антикоррупционных компаний, наблюдения за выборами и других сферах. Естественно, вышеприведенные организации, осуществляя свою деятельность в течении многих лет, вносили свой вклад в приход к власти Никола Пашиняна и на данный момент руководители большинства из них занимают высокие должности при новом правительстве страны. Реальность такова, что после прихода к власти Пашинян выполняет свои обязательства перед спонсорами "бархатной революции" и назначает основных представителей этого фонда на высокие посты в Армении. Неслучайно то, что "соросовцы" уже закрепляются на всех ветвях власти в Армении. Министерства, посольства и университеты в стране по одному переходят под контроль фонда. Например, Сос Аветисян, который был ответственным лицом по программам развития гражданского общества Фонда Сороса в Армении, в первые годы правления Пашиняна занимал пост заместителя министра образования и науки, а в настоящий момент является одним из представителей блока "Мой шаг" в парламенте. Занимающая на данный момент пост заместителя министра образования и науки Аревик Анапиосян много лет возглавляла организацию, финансируемую Фондом Сороса, которая в свою очередь только за 2016−2017 года получила от фонда грант в размере 196 тысяч долларов.Еще один факт можно привести на примере Гаяне Абрамян, представленной в парламенте от блока Пашиняна "Мой шаг". В 2016—2017 годах Фонд Сороса выделил 210 тысяч долларов на проекты возглавляемой ею организации "За равные права". А Тагун Казарян, руководящий многочисленными проектами, финансируемыми фондом, сейчас также является одним из представителей блока "Мой шаг" в парламенте.Сасун Хачатурян, брат председателя совета директоров фонда Сороса Давида Хачатуряна, возглавляет Специальную следственную службу Армении. Вице-спикер парламента Лена Назарян, руководитель аппарата премьер-министра Лиана Далтахчян и руководитель государственного кадастра недвижимости Сархат Петросян являются координаторами и руководителями программ "Центра регионального развития", управляемого Фондом Сороса и получившего от фонда более 2 миллионов долларов. В прессе также сообщалось и о назначенном министром юстиции Армении Рустама Бадасяна, кандидатуру которого поддержала исполнительный директор фонда Сороса в Армении Лариса Минасян. Также главой Совета национальной безопасности назначен бывший координатор "Transparency International" по избирательным программам Армен Григорян, а бывший глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян является воспитанником прозападной партии американского наследия, возглавляемой Раффи Ованнисяном. Санасарян был именно тем лицом, который стал известен тем, что бросал яйца в Российское посольство в Армении.Анализ информации, представленной в СМИ Армении показывает, что среди сторонников премьер-министра Пашиняна в парламенте деятельность 14 депутатов уже давно финансируются Фондом Сороса. Это всего лишь то количество депутатов, непосредственно связанных с Фондом. Число же депутатов, которые косвенно связаны с Фондом около 50. Список "соросовцев", занявших твердые позиции в каждой из 3-х ветвей власти в Армении, можно продолжить. Но на наш взгляд, представленной информации уже достаточно.Все это еще раз указывает на то, что правительство Пашиняна во всех отношениях связано с Фондом Сороса. Невозможно назвать случайностью и то, что после прихода к власти Н. Пашиняна Джордж Сорос стал выделять больше средств этой стране. Так, только в 2019 году объем средств, выделенных Армении Фондом Сороса, составил 3,6 миллиона долларов. В то же время недавно фонд "Открытое общество-Армения" выделил более 600 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Это является посланием, выражающее моральную солидарность новому правительству Армении. Внимание притягивает еще один факт: Армения – это единственное постсоветское государство, "удостоившееся" особой поддержки Сороса. По какой причине такой жест был сделан не какой-либо другой стране, а именно Армении Пашиняна, пришедшего к власти путем революции? Все дело в том, что в Армении фонд контролирует правительство и обеспокоен падением общественного имиджа премьер-министра Николы Пашиняна, осуществляющего безуспешную борьбу с пандемией COVID-19. В настоящее время молодежные и студенческие организации, такие как Restart, финансируемые ереванским офисом Фонда Сороса, являются одними из главных защитников Пашиняна и занимаются пропагандой среди молодежи с целью укрепления его власти.Исследования показывают, что Джордж Сорос прикладывал усилия для проведения бархатной революции во многих постсоветских странах, но наибольшего успеха он достиг именно в Армении. Уже сейчас можно однозначно сказать, что Армения становится страной, управляемой Джорджем Соросом. По мере того, как Никол Пашинян укрепляет свою политическую власть, параллельно предпринимаются важные шаги по укреплению позиций Джорджа Сороса и его приближенного бизнес окружения в экономике Армении. В частности, в стране реализуется тонкий и скрытый план по притеснению российского бизнеса. Согласно этому плану, в ближайшие годы главное слово в экономике Армении будет принадлежать западным кругам.Тяжелый экономический груз, либо получение односторонней выгодыВ первую очередь, следует отметить, что исторически сложившаяся экономическая зависимость этой страны от Российской Федерации вытекает не из взаимных экономических интересов, а просто из неспособности стать зрелым государством, как в экономическом, так и в политическом плане. Обзор экономических отношений между двумя странами показывает, что именно Армения выступает в них в качестве бенефициара. То, в какой степени эта страна в одностороннем порядке получила выгоду от России, доказывают данные, приведенные в годовом отчете Центрального Банка России "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации" за 2020 год о сумме индивидуальных денежных переводов из России в Армению. Так, в 2018 году денежные средства, отправленные по официальным каналам, из России в Армению составили 1 миллиард 121 миллион, в 2019 году сумма переводов равнялась 1 миллиарду 59 миллионов долларов США. Сумма, переведенная с противоположной стороны составила 156 и 177 миллионов долларов США соответственно.Конечно же, денежные переводы производят и в другие страны СНГ. Однако следует принять во внимание тот факт, что согласно данным влиятельного Глобального партнерства в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD), зависимость экономики Армении от денежных переводов составляет минимум 12 процентов, а по оценке международных экспертов – 25 процентов. По данному показателю страна занимает 26 позицию в рейтинге стран с "наихудшей экономикой" мира.В отчете "Оценка рисков управления страной: Армения" 2019 года Азиатского банка развития отмечается, что уровень краткосрочной миграции из Армении высок и этот миграционный поток в основном направлен в Россию, а также финансовая помощь поступает в основном из России. Следует отметить и то, что в 2016 году под воздействием международного кризиса экономика Армении опустилась до фазы "дна" экономического цикла и столкнулась с сценарием роста ВВП "в 0 процентов". Международные эксперты называют всего два фактора – факторы внешней среды и высокий совокупный спрос – которые по тенденции "v" помогут спастись из экономического спада, пришедшего вслед за кризисным циклом в 2017 году. В соответствующем отчете подчеркивается и то, что денежные переводы, поступавшие именно из России, оказали стимулирующее влияние на совокупный потребительский спрос, строительный сектор и, в результате, сыграли особую роль в сокращении бедности в этой стране, в частности в развитии деревень. Согласно кейнсианской экономической теории рост совокупного экономического спроса является одним из основных драйверов экономического развития. Утвержденная 27 марта 2014 года "Стратегия развития Армении на 2014−2025 годы" также предусматривает оплату социальных расходов, недопущение резкого снижения ВВП, ухудшения социальной ситуации и роста безработицы за счет финансовой помощи международных и российских организаций.Не случайно, что в докладе ЦРУ также указывается, что экономика Армении очень уязвима по отношению к экономической поддержке со стороны России. ЦРУ отмечает, что большая часть инфраструктуры страны зависит от России или находится под ее управлением, примером может служить энергетический сектор.Судя по всему, своим экономическим существованием эта страна обязана помощи, поступающей непосредственно из Российской Федерации.Что же стоит в основе русофобной политики нового армянского правительства в этом случае?Фактически, Джордж Сорос в последние годы развернул широкомасштабную международную кампанию, показав, что все проблемы в армянской экономике вызваны Россией, и использовал все средства для усиления антироссийских настроений у армянского населения.Итак, причины раздражения нынешнего правительства Армении в отношении России можно найти в различных международных отчетах, выступлениях официальных лиц Армении и официальных политических документах государства. Например, в отчете Азиатского банка развития под названием "Обзор развития Азии, 2020 год: что содействует инновациям в Азии?" отмечается, что одним из факторов риска, который негативно скажется на экономике Армении, являются экономические трудности, вызванные резким падением цен на нефть у основных торговых партнеров (России). Также отмечается, что в ближайшее время сократится экспорт Арменией металла в Китай, являющийся одним из основных ее экспортных товаров. Таким образом, не будучи страной с "лидирующей по ресурсам" экономикой, из-за своей нестабильной политики фактически страдает от парадокса "ресурсного проклятия".Нарастающая антироссийская позиция в Армении, внедренная в общественное мнение, доведенная до истерического состояния, нашла свое отражение и в экономической политике и открыто проявляется в официальных позициях. К примеру, в отчете "Doing Business 2020" Всемирного Банка отмечается, что в Армении широко распространена коррупция, основной причиной которой является доминирующее влияние России на экономику и региональную безопасность этой страны. Подобные выводы основаны на официальных опросах, проведенных среди государственных структур, деловых кругов и широкой общественности, что свидетельствует о результативности антироссийской пропаганды, осуществляемой правительством Армении среди широкой общественности. Можно отметить и другой интересный момент. Несмотря на все экономические выгоды Армении от союза с Россией, в отчете "Кавказский барометр – 2019", подготовленном Кавказским исследовательским ресурсным центром, говорится, что только 43 процента армян положительно или частично положительно оценивают роль Евразийского экономического союза, что является самым очевидным результатом продолжающейся антироссийской общественной пропаганды в этой стране.В результате, в документе "Армения: Стратегия по транспорту и содействию торговле, 2020−2040", подготовленном в рамках сотрудничества Армении и Азиатского банка развития, отмечается, что развитие транспортной инфраструктуры Армении связано не только с экономическим развитием страны, но с "диверсификацией внешней торговли и ослаблением, косвенным путем, доминирующего положения российского фактора во внешней торговле". В отчете подчеркивается приоритетность транспортной инфраструктуры для страны, однако из-за финансовых трудностей ее развитие не происходит должным образом. Следует отметить, что часть кредитов, полученных Арменией от зарубежных стран и международных организаций в последние годы, были направлены ​​именно на эти цели. Все вышесказанное показывает, что расширение транспортной инфраструктуры напрямую уменьшает зависимость от России.Анализ отчета миссии Международного Валютного Фонда за 2019 год ясно демонстрирует притеснения российских инвесторов в стране различными методами. В отчете отмечается, что одна ветвь анти коррупционных операций правительства заключается в исследовании деятельности общественных и частных компаний, включая горнодобывающих и инфраструктурных. Известно, что в этих сферах широко участвуют российские компании и российский капитал, и, что эти меры нашли отражение в "Анти-коррупционной стратегии на 2019−2022 годы", недавно подготовленной правительством. Таким образом, продолжение притеснения российский инвестиций в последующие годы является ожидаемым. Неслучайно и то, что в 2019 году приток прямых иностранных инвестиций (FDI) из России в страну составил 33,2 миллиона долларов США, тогда как всего год назад, в 2018 году, этот показатель составлял 124,3 миллиона долларов США.Возникшую картину можно описать следующим образом: в связи с особым дискомфортом, создаваемым новым правительством Армении, российские инвестиции больше не чувствуют себя здесь в безопасности и не приносят прибыль. Всего за один год приток прямых инвестиций из России снизился на 73 процента.Есть и другие аспекты, показывающие, что притеснение российских инвестиций является составной частью целенаправленной политики. Например, в 2019 году прямые инвестиции были в основном направлены в следующие области: производство электроэнергии и газовая отрасль – 88,8 миллионов долларов США, инфраструктура воздушного транспорта – 14,3 миллиона долларов США, горнодобывающая отрасль – 3,4 миллиона долларов США. Более 30 крупных предприятий с российским капиталом работают в сфере газа, нефтепродуктов, добычи полезных ископаемых и телекоммуникаций. Ясно, что в настоящее время эта страна, используя средства "умеренного и скрытого вытеснения", проводит целенаправленную инвестиционную политику по замещению российского капитала капиталом западных стран. Ведь неслучайно в 2019 году, когда объем прямых российских инвестиций в эту страну резко снизился, из Италии были привлечены прямые инвестиции в размере 27,1 миллиона, из Германии – 18,6 миллиона, из Аргентины – 18,8 миллиона долларов и из греческого Кипра – 6 миллионов долларов США.Следует отметить и то, что новое правительство Армении уже долгое время ведет постоянную работу с разными финансовыми и инвестиционными структурами Европы и Азии по замещению российских вложений. Среди них можно выделить переговоры со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Инвестиционным фондом Катара, Cингапурским холдингом Тамасек, крупным Китайским холдингом "CITIC Contruction".Двуличная экономическая политикаАнализ экономической политики Армении, осуществляемой в последнее время, также показывает, как страна ставила лицом к лицу своих экономических союзников и проводила неискреннюю экономическую политику." Только лишь один факт, приведенный экспертами Азиатского банка развития в официальном отчете "Евразийская экономическая интеграция 2019 показывает, что на самом деле Армения является "тяжелым бременем" для этого союза и далека от "принципов получения взаимной выгоды". Так, по статистическим оценкам экспертов союза, в 2015—2018 годах 77 процентов импорта (825 наименований товаров и продуктов) Армении из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, могло быть импортировано из стран союза, в частности из России. И с этой точки зрения отмечается, что Армения, а также Кыргызстан являются странами, наиболее часто лишающие возможности стран-членов союза.Анализ данных Статистической службы Армении за январь-май 2020 года показывает, что доля России в экспорте Армении обладает удельным весом, который при сравнении с общей долей Европейского союза и Швейцарии меньше на 15,1 процент. Однако, нельзя утверждать об искренности этой страны в экономических связях с Евросоюзом и Ираном. Так, в то время как за первые 5 месяцев этого года Армения импортировала из всех стран ЕС товаров и услуг на 302 миллиона 978 тысяч долларов США, из Ирана – на 98 миллионов 898 тысяч долларов США. Тогда как только из Китая объем экспорта составил 233 миллиона 97 тысяч долларов США, а из Турции – 76 миллионов 682 тысяч долларов США. Откровенно говоря, при нынешней ситуации эту статистику невозможно назвать случайностью и не сложно спрогнозировать, что в предстоящем периоде эти показатели будут еще более негативными.Другой факт, подтверждающий дуопольный, то есть двуличный, характер экономической политики Армении заключается в том, что в настоящее время Российская Федерация оказывает помощь стране в финансировании и модернизации системы управления государственными финансами и выделила для этой цели специальные гранты. Однако правительство Армении проводило "политику диверсификации" в этом направлении и не забыло привлечь к этой деятельности американскую организацию USAID.С другой стороны, неспособность Армении оказать экономическую помощь Евразийскому союзу уже отмечена в официальных отчетах, подготовленных мозговым центром организации. Так, например, в отчете "Об основных тенденциях в интегративном развитии Армении в 2019 году" отмечается, что товары, экспортируемые Арменией в союз, не были диверсифицированы. И на 27 товаров, которые составляют всего 1 процент ассортимента, приходится 77,3 процента от общего объема экспорта в союз. 34,1 процент из них связаны с экспортом алкогольных и безалкогольных напитков, а также фруктов, овощей и рыбы – товары, производство и обработку которых союз может осуществлять сам за счет внутренних ресурсов. Это означает, что Армения не содействует экономической безопасности союза. Наоборот, также очевидно, что товары, импортируемые Арменией из России, жизненно необходимы для нормального функционирования экономики страны. К этим импортируемым товарам, в основном, относятся энергия (нефтепродукты, газ) и продукты (пшеница).Следует отметить, что войдя в Евразийский экономический союз, напрямую спроектированный по инициативе России 2 января 2015 года, Армения получила прямой выход на рынок России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с населением более 184 миллионов человек и ВВП в 2,2 триллиона долларов США. Что позволило стране получить значительные льготы по документированию торговых операций, срокам и ценовой политике. Эти преимущества также упоминаются в отчете "Doing Business 2020" Всемирного Банка.Наблюдаемая картина состоит в следующем: предоставляемые льготы не удовлетворили страну и она продолжает предпринимать шаги, которые идут вразрез с фундаментальными законами экономики и подрывают экономический союз. К примеру, согласно исследованиям Комиссии по Международной Торговле США, в настоящее время американские товары и продукты успешно конкурируют на армянском рынке и опережают своих конкурентов. В частности, за последние 5 лет американские инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность неуклонно росли. Неслучайно и подписание в 2015 году Рамочного Соглашения о Торговле и Инвестициях (TIFA) между США и Арменией, которое предусматривает развитие среды для диалога и сотрудничества между двумя странами в области торговли и инвестиций, а также защиту деловых интересов друг друга. А в ноябре 2017 года между Арменией и Европейским союзом было подписано "Соглашение о всестороннем и расширенном сотрудничестве". Это соглашение охватывает вопросы развития инвестиционного климата, увеличение количества рабочих мест и создания благоприятных условий для ведения европейскими компаниями бизнеса в Армении. В соглашении также рассматриваются такие вопросы, как установление глубоких экономических и политических связей в энергетическом и транспортном секторах, в сфере охраны окружающей среды, торговли и инвестициях. С этой целью правительством Армении была создана специальная дорожная карта и комиссия.Одним из важных моментов является тот факт, что одновременная интеграция Армении в два союза противоречит фундаментальным законам экономики. Нынешний Евразийский экономический союз является еще более расширенной моделью интеграции Таможенного союза, созданного в 2010 году тремя странами – Россией, Казахстаном и Беларусью. В настоящее время Евразийский союз можно рассматривать не как экономический союз, а как общий рынок. Потому что на данный момент речь не идет о применении единых экономических институтов и политики внутри союза. Здесь помимо двух важных факторов в таможенном союзе – беспрепятственного товарооборота внутри союза и возможности введения торговых ограничений для стран, не являющихся его членами, существует и третий фактор – фактор рабочей силы и свободного движения капитала. Европейский Союз – это форма экономического союза, который движется к монетарному союзу и его предложение странам Восточного партнерства состоит в создании зоны свободной торговли (беспрепятственный торговый оборот). Ясно, что соглашение Армении с Евросоюзом – это первые шаги к дальнейшей интеграции. Дело в том, что в реализации соглашения Армении с Европейским Союзом после его ратификации со стороны Союза возникнет новая ситуация, которая противоречит фундаментальным законам классической экономики. Здесь возникает интересный вопрос, выберет ли Армения Россию и Евразийский союз, которые на протяжении многих лет обеспечивали ее дешевой электроэнергией, газом, инфраструктурой и финансовой помощью или же Европейский Союз, который "как часто говорят официальные лица этой страны, обещает большие возможности и перспективы". Краткий экскурс в историю этой страны ясно показывает, что выбор, несомненно, не падет на Россию…В конце следует отметить, что в настоящее время весь мир стоит перед лицом последствий пандемии, серьезных негативных потрясений и крупных кризисов. В этом значении Российская Федерация также не является исключением. Когда корабль попадает в шторм, лучшим выходом считается избавление от тяжелых грузов. На наш взгляд, для России избавление от "армянского бремени", которое в настоящее время является очень тяжелым и бесполезным грузом, маячит на горизонте, как наиболее рациональный экономический выбор.Автор: Игорь Никифоров по материалам AVAND центр