Краснооктябрьскую среднюю школу Гусь-Хрустального района полностью закрыли на карантин по коронавирусу.

Краснооктябрьскую среднюю школу Гусь-Хрустального района полностью закрыли на карантин по коронавирусу. Частично – еще десять школ региона. Всего более 600 учеников переведено на дистанционное обучение. Сообщили в пресс-службе белого дома.Мы ранее писали, чтона 5 октября по коронавирусу закрыты пять классов.В гимназии №6 - 5,7,9-й классы. В лицее №1 - 3-й класс. В школе №15 - 2-й класс. В детских садах №1 и 6 закрыто по одной группе. Причина этого в том, что у кого-то из учеников и воспитанников был лабораторно подтвержден коронавирус."Ситуация пока не критичная", - прокомментировали в управлении образования.Завтра в белом доме назначен брифинго текущей эпидситуации по коронавирусу с участием первого замгубернатора, руководителей департаментов здравоохранения, образования, предпринимательства и представителей Роспотребнадзора.