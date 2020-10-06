Краснооктябрьскую среднюю школу Гусь-Хрустального района полностью закрыли на карантин по коронавирусу.
Краснооктябрьскую среднюю школу Гусь-Хрустального района полностью закрыли на карантин по коронавирусу. Частично – еще десять школ региона. Всего более 600 учеников переведено на дистанционное обучение. Сообщили в пресс-службе белого дома.
Мы ранее писали, что
на 5 октября по коронавирусу закрыты пять классов.
В гимназии №6 - 5,7,9-й классы. В лицее №1 - 3-й класс. В школе №15 - 2-й класс. В детских садах №1 и 6 закрыто по одной группе. Причина этого в том, что у кого-то из учеников и воспитанников был лабораторно подтвержден коронавирус.
"Ситуация пока не критичная", - прокомментировали в управлении образования.
Завтра в белом доме назначен брифинг
о текущей эпидситуации по коронавирусу с участием первого замгубернатора, руководителей департаментов здравоохранения, образования, предпринимательства и представителей Роспотребнадзора.