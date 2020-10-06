Карантин связан с всплеском заболеваний коронавирусом и ОРВИ.

Администрация Владимирской области ежечасно мониторит сведения о закрытии школ и детских садов на карантин. По информации на 5 октября, полностью на дистант переведена Краснооктябрьская средняя школа Гусь-Хрустального района (80 человек).На удалённое обучение переведены 577 ребят из 10 разных школ региона.Частично на карантин ушли три детских сада: В Юрьев-Польском районе (39 детей), в городе Гусь-Хрустальный (22) и в Гусь-Хрустальном районе (19).Добавим, что на режим работы образовательных учреждений повлиял сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ. Из-за острой респираторной вирусной инфекции на домашнем обучении оказались 139 учеников из 5 школ Владимирской области, а также 5 дошкольных учреждений и групп. Общая численность их воспитанников, отправленных на карантин по ОРВИ – 73 ребёнка.