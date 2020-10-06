Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела, связанного с 7-летнего Савелия Роговцева. Об этом сообщает ..

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела, связанного с 7-летнего Савелия Роговцева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Главный следователь страны поручил доложить о ходе поисковых мероприятий в Камешковском районе Владимирской области, а также детально разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.Напомним, что поиски бесследно пропавшего школьника продолжаются больше недели. По информации на 5 октября, в спасательной операции задействовано около .