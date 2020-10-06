Накануне поступило сообщение о ДТП на автодороге Киржач - Черново у деревни Мележи.

Накануне поступило сообщение о ДТП на автодороге Киржач - Черново у деревни Мележи.В результате ДТП произошло столкновение грузовика с битумом и легковой автомашины, есть пострадавшие. Сотрудники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавшего из поврежденного автомобиля в карету скорой помощи, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.