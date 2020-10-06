Заболеваемость поставила новый антирекорд.

Заболеваемость поставила новый антирекорд.На территории Владимирской области на 6 октября лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 случаев в Гусь-Хрустальном районе,11 - в округе Муром10 - во Владимире,7 - в Александровскомрайоне4 - в Гороховецкомрайоне4 - в Вязниковскомрайоне3 - в Ковровскомрайоне3 - в Селивановскомрайоне3 - в Суздальскомрайоне1 - в Радужном,1 - в МеленковскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 7600 случаев заболевания.1353 - во Владимире,1093 - в Гусь-Хрустальномрайоне742 - в округе Муром,724 - в Петушинскомрайоне637 - в Ковровскомрайоне595 - в Александровскомрайоне411 - в Вязниковскомрайоне332 - в Юрьев-Польскомрайоне322 - в Собинскомрайоне230 - в Кольчугинскомрайоне211 - в Меленковскомрайоне176 - в Судогодскомрайоне155 - в Киржачскомрайоне168 - в Суздальскомрайоне150 - в Селивановскомрайоне128 - в Гороховецкомрайоне100 - в Камешковскомрайоне73 - в г. Радужномю