Заболеваемость поставила новый антирекорд.
Заболеваемость поставила новый антирекорд.
На территории Владимирской области на 6 октября лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
13 случаев в Гусь-Хрустальном районе,
11 - в округе Муром
,
10 - во Владимире,
7 - в Александровском
районе
,
4 - в Гороховецком
районе
,
4 - в Вязниковском
районе
,
3 - в Ковровском
районе
,
3 - в Селивановском
районе
,
3 - в Суздальском
районе
,
1 - в Радужном,
1 - в Меленковском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7600 случаев заболевания.
1353 - во Владимире,
1093 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
742 - в округе Муром,
724 - в Петушинском
районе
,
637 - в Ковровском
районе
,
595 - в Александровском
районе
,
411 - в Вязниковском
районе
,
332 - в Юрьев-Польском
районе
,
322 - в Собинском
районе
,
230 - в Кольчугинском
районе
,
211 - в Меленковском
районе
,
176 - в Судогодском
районе
,
155 - в Киржачском
районе
,
168 - в Суздальском
районе
,
150 - в Селивановском
районе
,
128 - в Гороховецком
районе
,
100 - в Камешковском
районе
,
73 - в г. Радужномю