Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева допустила досадную оплошность во время выступления перед президентом России Владимиром Путиным. Оговорку спортсменки высмеяли в Сети.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева допустила досадную оплошность во время выступления перед президентом России Владимиром Путиным. Оговорку спортсменки высмеяли в Сети.Заслуженный мастер спорта не смогла грамотно сформулировать свою мысль. Елена Исинбаева запуталась в целях и задачах массового спорта. "Это общая цель нашей страны, это ваша цель... но наша задача... уууу... Что вы сказали сделать, мы это делаем", – заявила она.Пользователи Сети высмеяли промах спортсменки. Они порекомендовали ей записаться в школу ораторского мастерства. "Елене лучше прыгать, чем говорить", "Не первый раз Елена тормозит. Конечно, ее заслуги в спорте похвальны, но мысль убивать нельзя", – поделились мыслями комментаторы.Напомним, – двукратная олимпийская чемпионка. Она обладает 28 мировыми рекордами в прыжках с шестом. В 2016 году спортсменка объявила о завершении карьеры. В 2019 году ее назначили на пост председателя Ассоциации студенческих спортклубов.