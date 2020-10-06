Программу подготовки обсудили на суздальской Ефросиньевской ярмарке.

Что необходимо сделать для достойной встречи 1000-летнего юбилея знаменитого Суздаля, руководители обсудили на 14-ой в новейшей истории Ефросиньевской ярмарке. Она была ярким праздником в XIX веке и снова возродилась в XXI веке.На ярмарку приехали первый заместитель Губернатора Александр Ремига, директор областного Департамента сельского хозяйства Константин Демидов и глава администрации Суздальского района Алексей Сараев.- Губернатор и администрация Владимирской области ведёт масштабная подготовка к юбилейной дате. Мы сделаем всё, чтобы создать достойные условия для проведения этого яркого и незабываемого международного праздника, – сказал Александр Ремига.В подготовке к юбилею будут учитывать пожелания горожан и жителей Суздальского района. Ее важная часть - масштабное благоустройство Суздаля. в рамках стратегии развития города до 2030 года. Проект разработали в «Дом.РФ» совместно с администрацией Суздаля и КБ «Стрелка». По плану, будут приводить в порядок памятники архитектуры, строить новые социальные и транспортные объекты, разрабатывать единый дизайн-код.