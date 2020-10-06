Дебютная комедия Яны Гладких «Красотка в ударе», драма о «феномене» Харви Вайнштейна «Ассистентка», романтическая сказка «Ундина» и другие эксклюзивные цифровые премьеры ждут зрителей

Дебютная комедия Яны Гладких «Красотка в ударе», драма о «феномене» Харви Вайнштейна «Ассистентка», романтическая сказка «Ундина» и другие эксклюзивные цифровые премьеры ждут зрителей видеосервиса Wink в октябре. «Красотка в ударе» — дебютная комедия российского режиссера Яны Гладких с жизненным сюжетом и отличным актерским составом. В фильме сыграли Юлия Александрова, Андрей Бурковский, Лариса Кокоева, Григорий Калинин