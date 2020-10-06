Лобовое столкновение закончилось гибелью двоих человек. В Киржачском районе Хендай Гетц залетел под фуру. Авария произошла на 5 километре автодороги “Бетонка-Черново”. По

Лобовое столкновение закончилось гибелью двоих человек. В Киржачском районе Хендай Гетц залетел под фуру. Авария произошла на 5 километре автодороги “Бетонка-Черново”. По предварительной информации полиции, Хендай Гетц, за рулем которого сидела жительница Подмосковья 1958 года рождения, вылетел на встречку. Что стало причиной такого маневра, пока не установлено. Это прямой участок дороги, населенного пункта в этой