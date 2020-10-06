В Роспотребнадзоре добавили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут также иметь иммунитет к COVID-19.

Люди, имеющие определенные мутации в генах, не могут заразиться коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре."Ученые выяснили, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Таким образом, выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что реакция на коронавирус может также зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости). Кроме того, коронавирус может вызвать обострение хронических заболеваний, которые впоследствии могут привести к инвалидности."Стойкое нарушение здоровья вследствие перенесенной коронавирусной инфекции возможно при выраженной сопутствующей патологии. Коронавирус может стать "спусковым крючком" для обострения многих хронических заболеваний, что и может привести к инвалидности", - отметили в ведомстве.Там также сообщили, что американское исследование показало, что человек, переболевший сезонным ОРВИ, может иметь антитела к коронавирусу."Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут", - говорится в сообщении.При этом научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет к коронавирусу, нет. Кроме того, в ведомстве отметили, что переболевший коронавирусной инфекцией и имеющий антитела к ней, в течение какого-то времени может быть переносчиком инфекции. Именно поэтому маски следует носить всем."Как показывают последние исследования, человек, имеющий антитела IgG к коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком коронавирусной инфекции. Это крайне редкий, но возможный вариант", - пояснили в Роспотребнадзоре.В ведомстве подчеркнули, что наличие положительного теста на антитела не дает преимуществ, поэтому средствами индивидуальной защиты должны пользоваться абсолютно все.