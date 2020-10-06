Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что хотел бы поучиться у победительницы суперфинала конкурса Лидеры России Людмилы Некрасовой. Она возглавляет новосибирский Экономический лицей.

Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что хотел бы поучиться у победительницы суперфинала конкурса "Лидеры России" Людмилы Некрасовой. Она возглавляет новосибирский Экономический лицей.Во вторник, 6 октября, глава правительстве встретился с Людмилой Некрасовой. Мишустин поздравил ее с прошедшим Днем учителя и победой в суперфинале конкурса "Лидеры России".Премьер отметил, что не понаслышке знает о конкурсе и напомнил, что был одним из наставников "Лидеров России". "Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше", – сказал Мишустин Некрасовой. В свою очередь победительница поблагодарила главу правительства за наставничество.По словам Мишустина, ему интересно узнать мнение директора лицея о мерах, которые нужно предпринять для улучшения системы просвещения в России и нацпроекте "Образование".Премьер-министр выразил надежду, что опыт Некрасовой будет востребован в отечественной системе образования. Он предложил ей обсудить эту тему подробнее, сообщает .Масштабный конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". Она была запущена во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи осенью 2017 года. Инициатором стал президент Владимир Путин.Платформа объедияент множество направлений. Среди них – образование, кадровые и социальные проекты, способствующие продвижению общественных инициатив и самореализации граждан.