Первые дни октября во всем мире проходят дни наблюдения птиц. Наша страна присоединилась к акции в 1995 году. Цель таких дней - привлечь внимание к миру птиц . Необычных пернатых можно увидеть и во Владимирской области.

Первые дни октября во всем мире проходят дни наблюдения птиц.Наша страна присоединилась к акции в 1995 году. Цель таких дней - привлечь внимание к миру птиц . Необычных пернатых можно увидеть и во Владимирской области.Вот у этой птички - необычное название "Фифи". Из-за звуков, которые она издает при полете. Фифи небольшая, до 25-ти сантиметров, немного больше скворца. Взрослые птицы в брачном оперении сверху буровато-серые, с разбросанными по основному фону светлыми полосками. Фифи - птица околоводная, питается различной прибрежной растительностью. Гнездится, как правило, на почве, в кладке - 4 яйца. Чаще всего фифи можно увидеть на болотах и по долинам рек.Руслан Жуков, биолог:- В нашем регионе она встречается почти во всех районах. Но ее сравнительно мало, поэтому эту птичку внесли в Красную книгу Владимирской области как редкий вид. В нашей области даже встречается кулик-черныш. И внешне он очень похож на фифи, они близкородственные. Если человек не владеет азами орнитологии, если, тем более, у него нет бинокля или подзорной трубы, при таких условиях этих птиц очень тяжело различить.